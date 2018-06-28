Россияне получат возможность определять условия наследования своего имущества

СЕГОДНЯ 10:11 2018-06-28T10:11:47+03:00

Наследодатель сможет при жизни договориться с потенциальными наследниками о том, как именно после смерти будет разделено его имущество Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наследодатель сможет при жизни договориться с потенциальными наследниками о том, как именно после смерти будет разделено его имущество

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В Госдуме намерены изменить российское законодательство в части распределения и порядка пользования наследством. Изменения притерпят наследственный договор и совместное завещание. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ доработал ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во главе с председателем Павлом Крашенинниковым.

"Возможность заключить соглашение о порядке перехода имущества после смерти одного из членов семьи позволит снизить число конфликтных ситуаций в семьях, а нотариальное удостоверение такого соглашения будет гарантировать отсутствие дефектов воли наследодателя", – говорится в пояснительной записке к документу.

Проект поправок, размещенный в базе инициатив российского парламента, предполагает, что теперь человек может при жизни договориться с потенциальными наследниками о том, как именно после смерти будет разделено его имущество, а также обозначить условия, необходимые для вступления в право наследования.

К примеру, готовящийся к отходу в мир иной богатый родственник может обязать своих наследников или наследника ухаживать за своей недееспособной супругой или следить за могилой, после его ухода из жизни.

Контролировать выполнение этих условий будет нотариус, душеприказчик или сами родственники наследодателя. В случае невыполнения договора, он будет признан ущербным, а наследство будет разделено между родственниками в соответствии с действующим российским законодательством, сообщает газета «Известия».