Правительство увеличит объем инвестиций для выполнения майского указа президента

СЕГОДНЯ 10:28 2018-06-28T10:28:38+03:00

Расходы инвестиционного характера будут расти поэтапно и в 2019 году составят 737,3 миллиарда рублей

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Для выполнения нового майского указа президента России, кабинет министров собирается в следующем бюджетном цикле увеличить объем инвестиций. Такое решение было принято правительством по итогам совместного заседания, в котором приняли участие представители аппарата, Минэкономразвития, Минфина и других министерств и ведомств.

Было решено, что расходы инвестиционного характера составят 737,3 миллиарда рублей в 2019 году, 686,2 миллиарда рублей в 2020 году и 468,5 миллиарда рублей в 2021 году.

В первую очередь кабмину предстоит определить список мероприятий, которые планируется реализовать для выполнение майского указа. Работа по определению бюджетных расходов инвестиционного характера в настоящее время еще продолжается, сообщает газета «Известия».

Напомним, в новый майский указ президента России Владимира Путина вошли задачи по технологическому развитию страны, индексации пенсий темпами выше инфляции, увеличению продолжительности жизни до 78 лет, улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира.