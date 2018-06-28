"Все хуже и хуже": В Раде придумали, как заставить Россию уважать Украину

СЕГОДНЯ 10:28 2018-06-28T10:28:22+03:00

Депутат Виктор Бондарь заявил, что «Москва не считается с интересами Киева», и рассказал, как заставить ее уважать Киев Фото: REUTERS

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Депутат Верховной рады Виктор Бондарь считает, что Россия начнет уважать Украину лишь тогда, когда в стране будет восстановлена благоприятная экономическая ситуация. По его мнению, для достижения этой цели Киев должен отказаться от враждебного настроя и стремиться к "реальным сдвигам".

"Если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути. А не просто воевать — каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже", - заявил депутат.

В качестве конкретных мер решения проблемы он предложил в течение трех-четырех лет открыть на территории Украины несколько отделений крупнейших американских и европейских банков, ввести дешевые кредиты на 15 лет и модернизировать промышленность.

"Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться", - сказал Бондарь в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Киеве все часто выступают за налаживание отношений с Россией и отказ от ведения военных действия в Донбассе. Так, депутат Евгений Муранов недавно заявил, что этот конфликт на востоке Украины выгоден только США.