2018-06-28T10:38:11+03:00
Происшествия

В немецком Бремене в жилом доме прогремел взрыв, трое человек погибло

В настоящее время на месте трагедии работают полицейские и спасатели
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Полицейские выясняют все обстоятельства взрыва в жилом доме БременаПолицейские выясняют все обстоятельства взрыва в жилом доме БременаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии в результата взрыва в жилом доме погибло не менее трех человек. Трагическое происшествие случилось рано утром 28 июня в районе Хухтинг в немецком городе Бремен.

Как передает телеканал N-TV, произошел мощный взрыв, после чего здание загорелось, и все вокруг заволокло дымом. Приехавшим на место ЧП сотрудникам экстренных служб пришлось спешно эвакуировать местных жителей. Параллельно с этим велись пожарные и спасательные мероприятия.

«Взрыв случился на верхнем, мансардном этаже. Затем верхний этаж был объят ярким пламенем», — рассказал представитель полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. Они стараются локализовать пламя и проводят проливку соседних этажей. Полицейские же, в свою очередь, пытаются выяснить, что стало причиной взрыва. Точное количество жертв уточняется.

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