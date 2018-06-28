2018-06-28T10:46:31+03:00
Экономика

Банки начнут информировать ЦБ о хакерских атаках

Изначально такая практика проводилась на добровольной основе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Банки будут информировать ЦБ о хакерских атакахБанки будут информировать ЦБ о хакерских атакахФото: Архив "КП"
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Центральный банк России обязал кредитные организации и операторов услуг платежной инфраструктуры информировать Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере обо всех кибернападениях и их технических параметрах. Такое заявление сделали в пресс-службе регулятора.

Передача информации о хакерских атаках станет обязательной с 1 июля 2018 года. Подобная практика существовала и раньше, но на добровольной основе.

"Подобный информационный обмен, действовавший на протяжении нескольких лет, оказался востребованным как финансовыми организациями, так и представителями правоохранительных органов". - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

Уточняется, что получаемые данные будут использоваться для создания рекомендаций участникам финансового рынка по противодействию несанкционированным переводам и доступу к устройствам, эксплуатации уязвимости, вредоносным кодам, подборам паролей, фишингу, DDoS-атакам и другим нарушениям бесперебойности оказания платежных услуг.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в среду, 27 июня, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает кредитным организациям право на немедленную блокировку банковских карт клиентов при подозрении на попытку хищения средств.

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