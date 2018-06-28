Президент Венесуэлы назвал Пенса "ядовитой гадюкой"

СЕГОДНЯ 11:02 2018-06-28T11:02:16+03:00

Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты не добьются его отстранения от власти

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро сравнил вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса со змеей и пообещал, что не даст ему реализовать попытки по отстранению действующей в боливарианской республике власти.

"Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее", - публично заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Каракас продолжит пресекать все попытки свергнуть правительство и "побеждать" американцев, где бы те ни находились.

По данным агентства Reuters, Мадуро уверен в том, что США хотят завладеть нефтяными запасами и полезными ископаемыми Венесуэлы, потому и начали экономическую борьбу.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что на данный момент в отношении боливарианской республики действуют санкции. Вашингтон пообещал снять их лишь при условии, что в страну "вернется демократия".