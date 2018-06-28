В Совете Федерации осудили двойные стандарты Запада по Северному потоку — 2

СЕГОДНЯ 11:08 2018-06-28T11:08:41+03:00

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров обвинил ЕС в двойных стандартах по Северному потоку - 2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации России прокомментировали прозвучавшие накануне высказывания главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что ЕС надо отказаться от политики двойных стандартов в отношении реализации проекта Северный поток — 2 и начать добросовестно сотрудничать с Москвой в части реализации прокладки газопровода.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, тот факт, что из Венгрии доносится голос разума, вызывает оптимизм.

«Мы видим планомерную кампанию по экономическому сдерживанию России и других стран Европы со стороны Соединенных Штатов, — отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если вспомнить историю с претензиями Дании к «Северному потоку — 2», то хочу отметить, что для проекта газопровода это вообще не имеет сколько-нибудь принципиального значения. Обход Дании составит всего лишь 11 километров. Сами понимаете, при таком масштабном проекте — это практически ничто».

Сенатор подчеркнул, что позиция Дании всеми силами тормозить выдачу разрешения на прокладку трубы в своих территориальных водах вполне объяснима, ведь за Копенгагеном стоят его заокеанские кураторы из Вашингтона со своим сжиженным природным газом (СПГ), сообщает ФАН.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа ведет политику двойных стандартов по отношению к российскому проекту «Северный поток — 2». Министр напомнил, что четыре года назад ЕС уже «убил» газопровод «Южный поток», который мог быть полезен южно-европейским странам. Из-за чего России пришлось проложить трубу в сторону Турции, ничего особо от этого не потеряв, в отличии от Европы.

27 июня Дания заявила, что намерена всецело препятствовать прокладке газопровода Северный поток — 2 через свою исключительную экономическую зону.