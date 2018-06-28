Ученые выявили неожиданное средство лечения рака мозга

СЕГОДНЯ 11:25 2018-06-28T11:25:58+03:00

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Американские ученые провели ряд экспериментов с 2012 по 2017 год и выяснили, что при введении обреченным пациентам с опухолью мозга вакцины с модифицированным вирусом полиомиелита, 21% выжили и излечились от смертельного недуга.

Особенность вакцины заключалась в том, что в ней содержалась генетически модифицированная форма вируса полиомиелита. Она вводилась в опухоль через хирургически имплантированный катетер. Экспериментальное лекарство провоцирует иммунную систему. В результате та сосредотачивает свою работу на раковых клетках.

Вакцина была разработана в Институте Дьюка по изучению рака (Дарем, Северная Каролина, США). Исследователями отмечается, что она еще нуждается в доработке, сообщает сайт «Дни.ру».

Отметим, что обычно людям, у которых повторно обнаруживают опухоль мозга в четвертой, последней стадии, остается жить не более 20 месяцев.