2018-06-28T11:54:22+03:00
Политика

В МИД России прокомментировали расширение мандата ОЗХО

Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что такое решение грозит очень тяжелыми последствиями
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия отказывается признавать законным новый механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который позволяет ей устанавливать виновных в совершении химатак. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Вчерашнее голосование на специальной сессии Генеральной конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия - это очень серьезный удар по самой Конвенции и по ОЗХО. <...> Последствия будут очень и очень тяжелыми. Перспективы и будущее самой КЗХО в результате становятся весьма туманными", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что такое решение ставит под сомнение саму возможность сохранения организации и ее конвенции в том виде, в котором они существовали до сих пор. По словам Рябкова, много зависит от того, как поведут себя США, Великобритания, Франция, а также руководство Техсекретариата ОЗХО, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 27 июня в Гааге получил поддержку британский проект расширения мандата ОЗХО. За него проголосовали 82 страны, еще 24 высказались против.

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