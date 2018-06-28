В МИД России прокомментировали расширение мандата ОЗХО

СЕГОДНЯ 11:54 2018-06-28T11:54:22+03:00

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Россия отказывается признавать законным новый механизм Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который позволяет ей устанавливать виновных в совершении химатак. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Вчерашнее голосование на специальной сессии Генеральной конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия - это очень серьезный удар по самой Конвенции и по ОЗХО. <...> Последствия будут очень и очень тяжелыми. Перспективы и будущее самой КЗХО в результате становятся весьма туманными", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что такое решение ставит под сомнение саму возможность сохранения организации и ее конвенции в том виде, в котором они существовали до сих пор. По словам Рябкова, много зависит от того, как поведут себя США, Великобритания, Франция, а также руководство Техсекретариата ОЗХО, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 27 июня в Гааге получил поддержку британский проект расширения мандата ОЗХО. За него проголосовали 82 страны, еще 24 высказались против.