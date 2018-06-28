У сервиса MAPS.ME появилась возможность поиска местных гидов

СЕГОДНЯ 12:14 2018-06-28T12:16:02+03:00

Чтобы стать гидом, достаточно просто зарегистрироваться на сайте сервиса и подробно заполнить свой профиль.

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Сервис MAPS.ME тестирует платформу для поиска местных гидов. Теперь путешественники смогут найти проводников, которые готовы продемонстрировать свои знания города: они будут проводить как общие экскурсии по достопримечательностям или музеям, так и по магазинам и барам.

Для того, чтобы стать гидом, достаточно просто зарегистрироваться на сайте сервиса и подробно заполнить свой профиль, после чего заявка попадет в международную базу.

Найти удобный вариант легко. Locals.MAPS.ME дает возможность поиска сразу тремя способами. Путешественник может заранее указать место и даты поездок и ждать предложений от гидов. Для тех, кто хочет найти гида самостоятельно, тоже есть выход: достаточно ввести в поисковой строке название города, просмотреть варианты и выбрать наилучший. Также есть опция гида на месте - моментальный поиск подойдет для тех, кто не любит планировать экскурсии заранее.

«Любой местный житель скажет вам, что в его городе есть немало скрытых жемчужин. В популярных путеводителях этих мест вы, скорее всего, не найдете. Однако потребности у всех разные: кому-то нравятся развалины, кому-то хочется погрузиться в особенности местной кухни, а кому-то – просто душевно пообщаться с местным жителем за чашкой кофе, послушать сплетни и городские легенды», – рассказал Евгений Лисовский, руководитель проекта MAPS.ME.

Сервис MAPS.ME представляет офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств. Приложение доступно на IOS, Android и Blackberry.