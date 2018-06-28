Глава карельского «Мемориала» проходит подозреваемым по новому делу

СЕГОДНЯ 12:19 2018-06-28T12:19:35+03:00

Правоохранители задержали Юрия Дмитриева в рамках расследования преступления по статье о сексуальном насилии

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В отношении руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, который ранее уже обвинялся в педофилии и изготовлении порнографии, заведено новое уголовное дело. Речь идет о расследовании некого инцидента, проходящего по статье о сексуальном насилии. Такое заявление сделал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов.

"Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Он является подозреваемым", - цитирует его ТАСС.

Ранее 62-летнего главу "Мемориала" задержали за нарушение подписки о невыезде. Мужчина должен был оставаться в пределах города Петрозаводска.

Такую меру пресечения вынес суд в рамках приговора по делу о незаконном хранении частей огнестрельного оружия, за которое Дмитриев изначально получил 2,5 года ограничения свободы. Сайт kp.ru писал о том, что данный вердикт был пересмотрен и изменен на подписку о невыезде.