Дания не сможет задержать строительство "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 12:52 2018-06-28T12:53:21+03:00

"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Изменение маршрута прокладки "Северного потока - 2" позволит избежать задержек в том случае, если Дания откажется выдавать разрешение на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Такое заявление сделал финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - рассказал он.

По словам Кокорана, компания намерена все же дождаться решения Копенгагена, перед тем как подавать заявку на строительство в открытом море.

Однако даже получение отказа не сильно скажется на сроках и стоимости реализации проекта. Существует вероятность, что задержки не возникнет вовсе, ведь на территорию Дании приходится лишь 10% всего маршрута. Кроме того, в распоряжении компании есть пять трубоукладочных судов, а трубопрокладчики устанавливают по 3-3,5 км газопровода в день, передает ТАСС.

Напомним, что 27 июня Дания заявила о намерении препятствовать строительству "Северного потока - 2" через свою территорию. Ее действия уже осудили как в России, так и в Венгрии, передает сайт kp.ru