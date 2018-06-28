Путин прибыл в парк футбола ЧМ-2018 на Красную площадь
Российский президент Владимир Путин 28 июня прибыл в парк футбола ЧМ-2018, который расположился в самом центре Москвы на Красной площади.
Российский лидер пообщается неформально с болельщиками из разных стран. Кроме того, Путин даст старт матчу между командой легенд ФИФА и юношеским клубом «Тотем» из Красноярска.
Как сообщает ТАСС, главу государства сопровождают руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также руководитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.
Парк футбола ЧМ-2018 открылся на Красной площади в Москве 21 июня на время проведения международного футбольного турнира. До 15 июля в Парке футбола на Красной площади совершенно бесплатно будут идти мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, Владимир Путин заявил, что намерен посмотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании, который пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники».