Путин прибыл в парк футбола ЧМ-2018 на Красную площадь

СЕГОДНЯ 13:23 2018-06-28T13:23:12+03:00

Путин и Инфантино прибыли в парк футбола на Красной площади Фото: REUTERS

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Российский президент Владимир Путин 28 июня прибыл в парк футбола ЧМ-2018, который расположился в самом центре Москвы на Красной площади.

Российский лидер пообщается неформально с болельщиками из разных стран. Кроме того, Путин даст старт матчу между командой легенд ФИФА и юношеским клубом «Тотем» из Красноярска.

Как сообщает ТАСС, главу государства сопровождают руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также руководитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Парк футбола ЧМ-2018 открылся на Красной площади в Москве 21 июня на время проведения международного футбольного турнира. До 15 июля в Парке футбола на Красной площади совершенно бесплатно будут идти мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Владимир Путин заявил, что намерен посмотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании, который пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники».