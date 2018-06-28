2018-06-28T13:19:40+03:00
В мире

В Китае мужчина зарезал двух детей из начальной школы

Он был расстроен из-за того, что не может найти работу
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Безработный мужчина напал на группу людей в Шанхае.Безработный мужчина напал на группу людей в Шанхае.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В центральном городском районе Сюйхуэй в 11:30 по местному времени (6:30 мск) вооруженный ножом мужчина набросился на группу людей. В результате происшествия два ученика начальной школы погибли на месте, еще один ученик и женщина получили ранения и были госпитализированы. Сейчас их состояние стабильно.

Полиция выяснила, что нападавший 29-летний Хуан безработен — это и стало причиной произошедшего. По словам мужчины, он был очень расстроен и находился в отчаянии из-за того, что не может найти работу. С помощью нападения он продемонстрировал, по его словам, акт мести обществу. Как передает People's Daily China, Хуан был задержан полицией на месте преступления у ворот Международной начальной школы иностранных языков. Нож нападавший приобрел в соседнем супермаркете и, по заявлению очевидцев, во время нападения он целился в шеи жертв.

Инцидент произошел в предпоследний день учебного семестра. Известно, что ученики направлялись в школу для того, чтобы узнать результаты экзаменов.

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