2018-06-28T13:21:55+03:00
Общество

Андрея Дементьева похоронят на Новокунцевском кладбище

Об этом сообщила вдова поэта Алла Пугач
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российский поэт Андрей ДементьевРоссийский поэт Андрей ДементьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скончавшегося в начале недели в возрасте 89 лет российского поэта Андрея Дементьева могут похоронить в Москве на Новокунцевском кладбище.

Как рассказала журналистам его вдова Алла Пугач, у Дементьева там похоронен сын. Кроме того, сам поэт неоднократно говорил о том, что предпочитает упокоиться рядом с сыном.

"В Москве похоронят. Предложили похоронить на Новодевичьем, но это такое чиновничье кладбище, совсем не для него. У него есть место на Новокунцевском. 22 года назад у Андрея погиб сын, его могила напротив певца Евгения Мартынова», - цитируют Пугач РИА Новости.

Андрей Дементьев скончался 26 июня на 90 году жизни после продолжительно болезни. Гражданская панихида по российскому поэту пройдет 29 июня в 11.00 в Концертном зале имени Чайковского. Ранее его вдова Алла Пугач сообщала, что супруга возможно похоронят на его родине в Твери.

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