Появилось видео взрыва на немецком фрегате во время пуска ракеты

СЕГОДНЯ 13:26 2018-06-28T13:26:08+03:00

Два человека пострадали при взрыве во время учений Германии Фото: скрин с видео

Нескольким морякам понадобилось время на то, чтобы оправиться от увиденного[видео]

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Совсем не по плану прошел запуск зенитной ракеты SM-2 с немецкого фрегата "Саксония" (F124 Sachsen). По невыясненным пока причинам, снаряд не смог покинуть пусковую установку и сгорел прямо в стартовой ячейке.

Инцидент произошел 21 июня у берегов Норвегии, где проходили учения противовоздушной обороны Германии. В этот момент в акватории находился еще один фрегат "Любек" (ASW FGS Lubeck). Вероятнее всего, именно с его борта было заснято видео случившегося.

На кадрах видно, как передняя часть стоящего напротив корабля взрывается ярким светом, и уже в следующую секунду на палубе вспыхивает огонь. Как сообщили позже в ВМС ФРГ, своевременные действия экипажа, оперативное срабатывание системы пожаротушения и тот факт, что боевая часть ракеты все же не взорвалась, позволили избежать серьезных последствий.

Так, физически никто из военнослужащих не пострадал, однако два моряка испытали такой сильный стресс от увиденного, что смогли вернуться на службу лишь спустя несколько дней.

”Мы стояли перед яркой, светящейся и горячей стеной огня", - прокомментировал случившееся капитан фрегата Томас Хакен

Издание Naval Today сообщает, что перед пуском ракету проверяли и посчитали ее состояние идеальным. Признаков возможного технического дефекта стартовой системы также не выявлено.

Утром 22 июня оба фрегата направились в норвежский порт Харстад, где будет оценят нанесенный ущерб и определены причины поломки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале 2018 года американцы провели неудачный запуск ракеты SM-3. Снаряд вылетел с наземной установки Aegis, но не смог поразить учебную цель в небе.