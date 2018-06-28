Турецкий отель заблокировал россиянку в Instagram из-за ее снимков в бикини

СЕГОДНЯ 14:00 2018-06-28T14:00:17+03:00

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Расположенный в турецком городе Мармарис отель Angel's Peninsula поздорил с российской туристкой Анастасий Монстович из-за ее фотографий в бикини. Руководству люксовой гостиницы не понравилось, что под одним из таких снимков девушку указала геотег их пляжа.

Как оказалось, по правилам отеля, на его территории можно фотографироваться лишь в мусульманской одежде, поскольку здесь соблюдаются религиозные традиции. По данным издания Turkiye Turizm, обычно руководство заранее предупреждает туристов о таких ньюансах, но россиянка утверждает, что ей об этом никто не говорил.

nastyamonstovich Огромный плюс этого отеля - пляж, с белоснежно-пудровым песком и чистым бирюзовым морем

Начитавшись комментариев о запрете ношения купальников на пляже гостиницы, Анастасия решила позвонить на ресепшен и лично узнать, как обстоят дела. Ее заверили, что зона около моря открыта для всех гостей и никаких ограничений нет. Единственное, о чем сразу предупредили - это о запрете на алкоголь.

Однако, когда девушка выложила в Instagram ролик, на кадрах которого она отдыхает на пляже в бикини, ей написали с официальной страницы отеля. Туристку сначала попросили удалить геотег гостиницы, а после вовсе добавили в черный список.

nastyamonstovich ПРО ОТЕЛЬ Часть первая. Начну с того, что официальная страница отеля в Инстаграмме, которая писала мне в Директ с просьбой удалить геолокацию под моим видео на пляже, заблокировала меня, что, разумеется, очень глупо для такого luxury отеля. Я успела сделать скриншоты. Добавив скриншоты в сторис, мне стало поступать очень много вопросов в Директ от туристов, как русских, так иностранных про этот отель. ( Специально для этого отеля у меня в запасе ещё очень много видео и фото в купальнике и я обязательно буду этим делиться с месторасположениям отеля и хэштегами. ) Отель с религиозным уклоном , ислам отель , женщинам запрещено находиться на пляже в бикини . Именно такие комментарии можно встретить на просторах интернета об этом отеле. Разумеется нас это очень смутило, но религиозные уклоны меня не особо беспокоили, ничего не имею против, я жила в арабских странах и алкоголь я не пью и его отсутствие было даже плюсом, а вот запрет нахождения на пляже в бикини было шоком. Ведь никакой официальной информации на сайте отеля об этом нет. Было бы очень обидно приехать туда ради этого красивого пляжа, где мне бы сказали, что в купальнике нельзя, так как стоимость отеля за 4 ночи нам обошёлся, как недельный отдых в Таиланде. Мы решили позвонить в отель и разузнать обо всем напрямую, в интернете могут написать что угодно. Дозвонившись до ресепшн, нам сказали, что это невозможно, пляж открыт для всех гостей, нет каких-либо запретов и ограничений, кроме запрета на алкоголь. Окей. Я продолжала искать информацию про отель и мнения расходились. Где-то встречала расхваленные отзывы, фотографии русских туристов в купальниках и тд, где-то негатив, что якобы гостям, в особенности русским девушкам можно находиться на общем пляже только в шортах и плечи должны быть обязательно закрыты. Это все глупости, пляж и правда открыт для всех гостей. Есть отдельный пляж только для женщин и вход для мужчин запрещён. Есть бассейн с красивым видом, где вход для женщин до 16 часов дня, после могут использовать все гости. В отеле нет алкоголя это правда, его изымают по приезду в отель. На общем пляже, где я сделала фото и видео, бол-во женщин в купальниках. Продолжение следует...

Как написала в соцсетях сама Анастасия, она не понимает зачем руководство весьма дорогого отеля вводит людей в заблуждение. Ведь находиться на пляже в бикини там и правда не запрещено, но для клиентов, выбирающих это место из религиозных соображений, такая новость может стать сюрпризом.

"Весьма неразумно по отношению к своим любимым мусульманским клиентам, которые, не увидев реальной картинки в интернете, будут весьма удивлены наличием "голых" европейских женщин в отеле", - прокомментировала ситуацию россиянка.