Джаред Лето сыграет вампира в спин-оффе «Человека-паука»

СЕГОДНЯ 13:55 2018-06-28T13:55:57+03:00

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Увлекшийся комиксами после съемок в «Отряде самоубийц» Джаред Лето согласился исполнить роль вампира в спин-оффе «Человека-паука». Интересно, что артист не отдает предпочтение той или иной фантастической вселенной и с удовольствием участвует проектах как DC, так и Marvel.

Отмечается, что артисту досталась главная роль в фильме «Морбиус», который считается частью истории о человеке-пауке. Снимать «Морбиуса» будет режиссер Даниэль Эспиноса, работавший ранее над картиной «Живое» с Джейком Джилленхолом и Райаном Рейнольдсом, передает Пятый канал.

Стоит добавить, что участвовать в проекте Джаред согласился только после того, как узнал, кто стал режиссером фильма. Дело в том, что Лето восхищаться творчеством Эспиноса, и уверен, что благодаря ему лента будет успешной.

О дате выхода нового фильма по комиксам пока не сообщается. По предварительной информации съемки должны начаться только в первой половине 2019 года.