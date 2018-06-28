2018-06-28T14:18:55+03:00
В мире

Посол Швейцарии на Украине попал в аварию подо Львовом

В результате ДТП пострадали 6 человек
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В ДТП под Львовом столкнулись 3 машины.В ДТП под Львовом столкнулись 3 машины.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Во Львовской области вечером 27 июня на автодороге КиевЧоп столкнулись три автомобиля. В одной из машин за рулем находился посол Швейцарии на Украине и в Молдавии Гийом Шойрер. Известно, что он находился в автомобиле со своей женой. По данным полиции, в результате ДТП пострадали шесть человек.

«55-летний гражданин Швейцарии, управляя автомобилем Volvo СХ60 и двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen Т4 под управлением жителя Львовской области и Chery, за рулем которого находился львовянин», - рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщает издание УНИАН, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о массовом ДТП в Москве на Кутузовском проспекте. В результате столкновения пяти автомобилей погибли 3 человека. Также известно, что после столкновения одна из машин загорелась.

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