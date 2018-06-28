2018-06-28T14:44:07+03:00
Наука

Японский искусственный интеллект поможет ловить магазинных воров

На данный момент нейросеть помогла снизить количество краж на 40%
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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С каждым новым вором система обучается, запоминая новые подозрительные черты поведения.С каждым новым вором система обучается, запоминая новые подозрительные черты поведения.Фото: YouTube
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Разработанная группой японских инженеров нейросеть AI Guardsman вычисляет потенциальных воров посредством наблюдения за покупателями через обычные камеры. В случае, если система замечает кражу, она оповещает охранника о возможном ЧП.

Guardsman использует систему искусственного интеллекта, алгоритм на его базе учитывает огромное количество факторов, таких как неуверенное поведение покупателей, поиск "слепых" зон камер - подобные манеры отличают "шоплифтеров". Систему обучали на примере записей магазинных краж, но на этом ее развитие не останавливается, с каждым новым вором она обучается, запоминая новые подозрительные черты поведения. Ее эффективность уже проверили на практике - в торговых точках с установленной AI Guardsman количество краж сократилось вдвое.

Создатели нейросети отмечают, что она не использует базы данных правоохранительных органов и не учитывает национальность потенциальных злоумышленников.

Уже сейчас любой японский магазин может приобрести охранную систему за 2150 долларов, но для ее полноценного функционирования необходимо оформить подписку, ее стоимость состовляет 40 долларов в месяц. На мировой рынок инновационный продукт планируют вывести к августу 2018 года.

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