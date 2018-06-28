2018-06-28T14:27:50+03:00
Общество

В фонде дикой природы заявили, что в XXI веке России не грозит климатическая катастрофа

Ранее норвежские ученые сообщили о заметных климатических изменениях в северной части Баренцева моря
Екатерина БОЛГОВА
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России не грозит климатическая катастрофа в XXI веке, заявили в WWFРоссии не грозит климатическая катастрофа в XXI веке, заявили в WWFФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что в XXI веке России не грозит климатическая катастрофа.

Напомним, ранее норвежские ученые сообщили о заметных климатических изменениях в северной части Баренцева моря. Отчет об исследовании опубликован в научном издании Natural Climate Change. Специалисты предположили, что в ближайшее время арктический климат в регионе может стать более теплым, характерным для атлантической климатической системы. В СМИ появилась информация о надвигающейся на Россию климатической катастрофе.

"Слово "катастрофа" не употребляется ни в этой статье, ни в других научных работах про изменения климата в Баренцевом море или в Арктике в целом. Нельзя говорить о катастрофе для России или для Кольского полуострова. В XXI веке в России не ожидается ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой", — сказал Кокорин.

Он подчеркнул, что заметные изменения климата действительно происходят, но их нельзя назвать катастрофой.

"В России совершенно иная ситуация, не такая, как у малых островов в Тихом океане, которые могут быть затоплены", — добавил специалист, передает РИА Новости.

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