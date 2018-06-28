2018-06-28T14:56:37+03:00
В мире

В Индии самолет упал на жилой квартал, есть погибшие

King Air C90 загорелся по неизвестным причинам при заходе на посадку
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Самолет Beechcraft King Air C90.Самолет Beechcraft King Air C90.Фото: EAST NEWS
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Легкомоторный самолет Beechcraft King Air C90, который принадлежит правительству индийского штата Уттар-Прадеш, разбился в четверг, 28 июня в городе Мумбаи, Индия.

При заходе на посадку в оживленном районе самолет по неизвестным причинам загорелся и упал неподалеку от жилого квартала. Точное количество человек на борту пока что неизвестно. На месте происшествия работают спасатели и пожарные, разбор завалов пострадавших был начат сразу после происшествия.

"Летчик, трое пассажиров и пешеход погибли в результате крушения", - сообщили в полиции. Как сообщает телеканал CGTN, обстоятельства произошедшего пока что выясняются. По словам очевидцев, пилот пытался увести самолет как можно дальше от жилого квартала, но у него не вышло.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об разбившемся военном самолете в США, который упал в Нью-Мексико. На момент крушения на борту находились два человека, один в результета нцидента пострадал и был госпитализирован.

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