Московские школы станут водить учеников в театр не менее раза в год

СЕГОДНЯ 14:52 2018-06-28T14:52:36+03:00

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В столичной мэрии решили оторвать школьников от гаджетов. Теперь учителя начнут водить своих учеников в театры не менее раза в год. Это новшество обсудили на совместном совещании департамента культуры и департамента образования столицы.

Оба ведомства подберут список спектаклей, совпадающих со школьной программой. Билеты на представления будет заранее выкупать школа. Для этого в театрах выделят бронь примерно в 10 процентов от всех билетов. Если останутся свободные школьные билеты после того, как их раздадут ученикам, тогда театры смогут выпустить «излишки» в свободную продажу.

Посещение школьниками театров превратят во внеклассную работу. Впрочем, по словам заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова, детские культпоходы не станут учительской обязаловкой. Власти хотят, чтобы каждый из 1,5 миллиона столичных учеников смог гарантированно раз в году побывать на представлении. Раньше за счет городского бюджета учащимся школ ежегодно выдавали только около 220 тысячи билетов на спектакли.

Помимо этого, с сентября 2018 года в учебных заведениях столицы запустят проект «Театр в школе». Выездные спектакли и театральные постановки будут показывать детям прямо в актовых залах школ.