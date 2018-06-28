Гидрометцентр: дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на выходных

СЕГОДНЯ 16:36 2018-06-28T16:36:38+03:00

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Жаркую погоду сменят сильные дожди и грозы, предупредил Гидрометцентр России. Неблагоприятные явления природы ожидаются на ближайших выходных.

Дожди, местами сильные, грозы, шквальные ветры обрушатся на Центральную часть России, сообщают синоптики. Ухудшение погоды, по их мнению, связано с влиянием холодного атмосферного фронта и выходом южного циклона.

Согласно опубликованному на сайте Гидрометцентра предупреждению, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается 30 июня в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Московской и Тверской областях; 1 июня в Смоленской, Калужской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской областях. Помимо дождей, гроз синоптики говорят о том, что россиян ждет и град.

Жители ЦФО также станут свидетелями усиления ветра до 15-20 м/с, местами шквалов до 22 м/с.

Кроме того Гидрометцентр отмечает, что в Московской области и Москве 30 июня-1 июля ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные; при грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

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