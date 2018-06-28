2018-06-28T16:36:38+03:00
Общество

Гидрометцентр: дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на выходных

Штормовое предупреждение касается жителей большинства регионов Центральной России
Илона МИКИЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жаркую погоду сменят сильные дожди и грозы, предупредил Гидрометцентр России. Неблагоприятные явления природы ожидаются на ближайших выходных.

Дожди, местами сильные, грозы, шквальные ветры обрушатся на Центральную часть России, сообщают синоптики. Ухудшение погоды, по их мнению, связано с влиянием холодного атмосферного фронта и выходом южного циклона.

Согласно опубликованному на сайте Гидрометцентра предупреждению, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений ожидается 30 июня в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Московской и Тверской областях; 1 июня в Смоленской, Калужской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской областях. Помимо дождей, гроз синоптики говорят о том, что россиян ждет и град.

Жители ЦФО также станут свидетелями усиления ветра до 15-20 м/с, местами шквалов до 22 м/с.

Кроме того Гидрометцентр отмечает, что в Московской области и Москве 30 июня-1 июля ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные; при грозах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

,

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Во Франции сняли обвинения с российского сенатора Керимова
В Греции 55-летнюю россиянку унесло в море на надувном матрасе на 14 часов
Бывший епископ из Канады приговорен к домашнему аресту из-за 149 детей от 24 жен
Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия космической отрасли
Трамп призвал ФБР проверить связи Хиллари Клинтон и России
Суд Швеции оставил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома" без удовлетворения
Посол РФ в США: Россия стремится ко всеобщему ядерному разоружению
Макрон: Евросоюз не будет подчиняться чьим-либо указам в сфере торговли
Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к режиссеру Сенцову
Медведев поздравил Бодрова-старшего с 70-летием
В Германии работник предприятия 18 лет подсыпал яд в обеды своих коллег
Московская уполномоченная по правам человека после аварии в центре столицы попала в больницу
Акционеры «Совхоза имени Ленина» потребовали от Павла Грудинина отменить передачу земли
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля
Fox News: встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
"Идеально для спокойных переговоров ": Пушков прокомментировал выбор Хельсинки местом встречи Путина и Трампа
Самыми расточительными болельщиками на ЧМ-2018 названы американцы и китайцы
В Индии самолет упал на жилой квартал, есть погибшие
Московские школы станут водить учеников в театр не менее раза в год