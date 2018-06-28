Самыми расточительными болельщиками на ЧМ-2018 названы американцы и китайцы

СЕГОДНЯ 14:58 2018-06-28T14:58:24+03:00

Больше всего денег туристами было потрачено в Москве. Фото: REUTERS

А больше всего денег было потрачено в Москве

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Компания Visa огласила результаты исследования, которое было проведено в ходе чемпионата мира по фтуболу 2018. Анализировались оплаты покупок картами. И выяснилось, что больше всего денег тратят фанаты из США.

Второе место в рейтинге - у фанатов из Китая, третья позиция - у Мексики. Наименее расточительными названы туристы из Тонги.

Если же говорить о городах, то 1,7 миллиарда рублей потратили туристы в Москве, 506 миллионов в Санкт-Петербурге. А 104 миллиона у "бронзового" города рейтинга - Сочи. При этом, отмечается в исследовании, что средний чек на покупку составляет 3,5 тысячи рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах страны.