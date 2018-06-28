"Идеально для спокойных переговоров ": Пушков прокомментировал выбор Хельсинки местом встречи Путина и Трампа
Хельсинки станут идеальным местом для встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.
По мнению сенатора, столица Финляндии как нельзя лучше поспособствует проведению американо-российских переговоров на высшем уровне в спокойной и конструктивной обстановке.
«Итак,встреча Путин-Трамп состоится в Хельсинки. Идеальное место для спокойных деловых переговоров. Пора выводить отношения из опасного тупика», - написал Пушков на своей странице в Twitter.
28 июня стало известно, что встреча на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоится в столице Финляндии Хельсинки. Ориентировочно после саммита НАТО, который запланирован на 11-12 июля.
По итогам переговоров 27 июня Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Кремле, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита.