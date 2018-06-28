Акционеры «Совхоза имени Ленина» потребовали от Павла Грудинина отменить передачу земли

СЕГОДНЯ 15:27 2018-06-28T15:27:39+03:00

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Шесть акционеров «Совхоза имени Ленина» обратились в Арбитражный суд Московской области с требованием отменить передачу двух земельных участков стоимостью около 850 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

«Истцы просят признать недействительными данные сделки, так как они были оформлены с нарушением закона, без одобрения общего собрания акционеров, - пояснил адвокат истцов Владимир Бояринов.

В ходе заседания представитель налоговой службы, которая привлечена по делу в качестве третьего лица, заявил, что директор совхоза Павел Грудинин является владельцем белизского офшора Bontro LTD, которая владеет 100% акций компании, в свою очередь, являющейся акционером совхоза.

Акционеры обратились в арбитражный суд после того, как узнали, что в 2007 году «Совхоз имени Ленина» и компания «КРОКУС» учредили «Каширский молл», в уставной капитал которого внесены несколько земельных участков совхоза. По мнению истцов, земли передали безвозмездно, что причинило убытки как совхозу, так и его акционерам.