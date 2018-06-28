Московская уполномоченная по правам человека после аварии в центре столицы попала в больницу
В центре Москвы попал в аварию автомобиль Уполномоченной по правам человека города Татьяны Потяевой. ДТП произошло вечером в среду, однако о нем стало известно только сегодня.
Сообщается, что служебный Audi, в котором ехала с личным водителем Потяева, двигался по улице Гиляровского (она тянется вдоль проспекта Мира от ТТК до Садового кольца, - Авт.). Внезапно в машину врезался Lexus. Татьяна Потяева ударилась головой и потеряла сознание. На карете скорой помощи ее доставили в НИИ имени Склифосовского.
- Татьяну Александровну обследовали и выявили травму позвоночника, - сообщили «КП» сотрудники офиса Уполномоченного по правам человека Москвы. - Не исключено, что нужна будет операция.
Как минимум ближайшие несколько дней московский омбудсмен проведет в больничной палате.
В пресс-службе московского управления ГИБДД аварию, в которой пострадала Татьяна Потяева, не комментируют.