Московская уполномоченная по правам человека после аварии в центре столицы попала в больницу

СЕГОДНЯ 15:33 2018-06-28T15:33:49+03:00

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В центре Москвы попал в аварию автомобиль Уполномоченной по правам человека города Татьяны Потяевой. ДТП произошло вечером в среду, однако о нем стало известно только сегодня.

Сообщается, что служебный Audi, в котором ехала с личным водителем Потяева, двигался по улице Гиляровского (она тянется вдоль проспекта Мира от ТТК до Садового кольца, - Авт.). Внезапно в машину врезался Lexus. Татьяна Потяева ударилась головой и потеряла сознание. На карете скорой помощи ее доставили в НИИ имени Склифосовского.

- Татьяну Александровну обследовали и выявили травму позвоночника, - сообщили «КП» сотрудники офиса Уполномоченного по правам человека Москвы. - Не исключено, что нужна будет операция.

Как минимум ближайшие несколько дней московский омбудсмен проведет в больничной палате.

В пресс-службе московского управления ГИБДД аварию, в которой пострадала Татьяна Потяева, не комментируют.