Медведев поздравил Бодрова-старшего с 70-летием

СЕГОДНЯ 15:44 2018-06-28T15:44:26+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера, сценариста и кинопродюсера Сергея Бодрова с 70-летием.

"Человек большого таланта, замечательный сценарист, кинорежиссер и писатель, на вопрос о секрете своего успеха вы однажды ответили, что просто старались снимать интересное кино и работать с талантливыми людьми. Короткий, но действенный рецепт, и ваше творчество отлично это подтверждает", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Дмитрий Медведев высоко оценил жанровую разнообразность режиссера, отметив, что ему удаются все жанры — лирические комедии, масштабные исторические картины, военные драмы и даже фэнтези. Премьер также отметил, что все ленты, снятые Сергеем Бодровым, получаются искренними, трогательными, с ярко выраженной авторской позицией, заставляют задуматься и надолго запоминаются.

Сергй Бодров-старший родился 28 июня 1948 года в Хабаровске. Советский и российский кинорежиссер номинировался на премию Оскар за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол». В третий раз номинантом на премию стала картина «Восток-Запад», в которой Сергей Бодров принимал участие как сосценарист.