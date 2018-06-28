Посол РФ в США: Россия стремится ко всеобщему ядерному разоружению

СЕГОДНЯ 16:37 2018-06-28T16:37:00+03:00

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28 июня Анатолий Антонов, посол РФ в США, во время выступления на конференции в Госдепартаменте по случаю 50-летия открытия ДНЯО для подписания заявил, что Россия будет стремиться к достижению всеобщего ядерного разоружения и к тесному взаимодействию со странами-участницами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для создания современной системы сотрудничества в области мирного атома.

«Россия и далее будет стремиться к достижению цели всеобщего ядерного разоружения. Мы подтверждали это на самом высоком уровне. Убеждены, что обеспечить дальнейший прогресс в деле ядерного разоружения возможно, только если все заинтересованные государства приложат для этого необходимые усилия», - сказал Антонов.

Посол отмечает важность укрепления международной стабильности и безопасности и сообщает о намерении Москвы тесно сотрудничать со странами-участницами ДНЯО в сфере мирного использования ядерной энергии.

«Россия готова к честной, открытой, равноправной и взаимоуважительной работе со всеми, кто искренне заинтересован в дальнейшем устойчивом функционировании и укреплении ДНЯО», - отметил Антонов.

Также он выразил обеспокоенность будущим Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранскому атому и призвал страны к четкому выполнению своих обязательств. Дипломат обратил внимание на то, что предусмотренные планом меры гарантирую исключительно мирный характер ядерной программы Ирана.

Кроме того, Анатолий Антонов упомянул ситуации вокруг КНДР и заявил о положительной оценке со стороны России на налаживание американо-северокорейский и межкорейских диалогов и договоренности.

«При этом неизменным остается наше понимание того, что в сложившейся ситуации нужна общая военно-политическая разрядка и готовность всех стран к совместному поиску путей урегулирования существующих проблем исключительно политико- дипломатическими средствами", - подчеркнул посол.