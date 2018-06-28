Трамп призвал ФБР проверить связи Хиллари Клинтон и России

СЕГОДНЯ 17:11 2018-06-28T17:12:54+03:00

Президент США в очередной раз прокомментировал расследование о приписываемом России вмешательстве в американские выборы

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Президент США Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований проверить связи своей бывшей соперницы по выборам Хиллари Клинтон и России. Он прокомментировал так называемое «вмешательство» российской стороны в выборы президента США 2016 года.

«Россия продолжает говорить, что они не имеют никакого отношения к наших выборам! Где находится DNC-сервер, и почему сомнительный Джеймс Коми (экс-глава ФБР) и опозоренные агенты ФБР не взяли и не изучили его? Почему не смотрят на Хиллари (Клинтон) и Россию? Так много вопросов, столько коррупции!», -написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в четверг, 28 июня.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Трамп в ходе будущей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщит в том числе о неприемлемости иностранного вмешательства в избирательный процесс.

"Я уверен: когда президент встретится с Владимиром Путиным, он ясно даст понять, что вмешательство в наши выборы совершенно неприемлемо", - сказал Помпео, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

П его словам, вопрос предполагаемого вмешательства одних стран в выборы в других государствах будет подниматься на саммите НАТО, который пройдет в июлю в Брюсселе.

Напомним, Россия неоднократно опровергала информацию о так называемом вмешательстве в выборный процесс в США. В Белом доме также опровергали сообщения о связи администрации Дональда Трампа с российской стороной.