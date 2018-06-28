Бывший епископ из Канады приговорен к домашнему аресту из-за 149 детей от 24 жен

СЕГОДНЯ 17:25 2018-06-28T17:26:02+03:00

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61-летнего канадца Уинстона Блэкмора и его 53-летнего зятя Джеймса Олера Верховный суд Британской Колумбии признали виновным в многоженстве. Судья так же был возмущен тем, что некоторым женам на момент брака исполнялось всего лишь 15 лет. Всего же у Блэкмора 149 детей. В его семью входило 24 жены, в то время как его зять оказался более определенным и завел всего лишь 5 возлюбленных.

Блэкмор и Олер были приговорены к домашнему аресты сроком на 6 месяцев и 150 часам общественных работ и 3 месяцам и 75 часам общественных работ соответственно.

Как сообщает издание Global news, они стали первыми гражданами Канады, осужденными за полигамию более чем за сто лет.

Ранее мужчины были епископами раскольнической фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которая более известна как церковь мормонов. Несмотря на то, что отказ от многоженства в этом вероисповедании произошел еще в конце XIX века, мормоны-фундаменталисты по-прежнему придерживаются старых порядков.