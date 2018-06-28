В Греции 55-летнюю россиянку унесло в море на надувном матрасе на 14 часов
Легкомысленное поведение 55-летней россиянки на отдыхе в Греции чуть было не закончилось для нее плачевно. Женщина решила заплыть на надувном матрасе как можно подальше, но не рассчитала свои силы и не смогла вернуться обратно к берегу из-за сильного волнения моря.
Инцидент произошел неподалеку от города Ретимнон на острове Крит. Как пишут местные СМИ, российская туристка в одиночестве пришла на пляж и плавала на надувном матрасе. В какой-то момент течение стало особо бурным и плавсредство вместе с женщиной стало стремительно уносить от берега.
Из-за сильного шума волн никто из отдыхающих на пляже не услышал криков о помощи россиянки. Муж и дочь туристки заподозрили неладное после того, как она к вечеру не вернулась в отель.
После обращения россиян в полицию, были организованы поиски и подняты в воздух вертолеты. Туристку обнаружила с воздуха береговая охрана. Оказалось, что в итоге она провела в море более 14 часов. Женщина была доставлена в городскую больницу. Информация о ее состоянии в настоящий момент не приводится.