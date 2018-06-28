2018-06-28T17:27:37+03:00
Происшествия

В Греции 55-летнюю россиянку унесло в море на надувном матрасе на 14 часов

Муж и дочь туристки заподозрили неладное после того, как она к вечеру не вернулась в отель
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Греции спасли россиянку, которую унесло в море на 14 часовВ Греции спасли россиянку, которую унесло в море на 14 часовФото: Александр БОЙКО
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Легкомысленное поведение 55-летней россиянки на отдыхе в Греции чуть было не закончилось для нее плачевно. Женщина решила заплыть на надувном матрасе как можно подальше, но не рассчитала свои силы и не смогла вернуться обратно к берегу из-за сильного волнения моря.

Инцидент произошел неподалеку от города Ретимнон на острове Крит. Как пишут местные СМИ, российская туристка в одиночестве пришла на пляж и плавала на надувном матрасе. В какой-то момент течение стало особо бурным и плавсредство вместе с женщиной стало стремительно уносить от берега.

Из-за сильного шума волн никто из отдыхающих на пляже не услышал криков о помощи россиянки. Муж и дочь туристки заподозрили неладное после того, как она к вечеру не вернулась в отель.

После обращения россиян в полицию, были организованы поиски и подняты в воздух вертолеты. Туристку обнаружила с воздуха береговая охрана. Оказалось, что в итоге она провела в море более 14 часов. Женщина была доставлена в городскую больницу. Информация о ее состоянии в настоящий момент не приводится.

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