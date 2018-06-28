2018-06-28T17:23:52+03:00
Экономика

Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия космической отрасли

Ранее стало известно, что 40% нарушений, выявленных СП в прошлом году, пришлись на «Роскосмос»
Екатерина БОЛГОВА
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: Иван ВИСЛОВ
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обратился к Счетной палате с просьбой провести проверку предприятий ракетно-космической сферы.

"Обратился к Счетной палате по отдельной проверке предприятий Роскосмоса", — сказал Рогозин в ходе московской конференции "Роскосмоса".

Ранее стало известно, что 40% нарушений, обнаруженных Счетной палатой в прошлом году, пришлись на "Роскосмос". В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей. Как сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам проверок открыты уголовные дела.

Он отметил, что ведомство готово провести внеплановую проверку предприятий космической отрасли после получения соответствующего поручения.

"Мы можем проводить проверки только по указанию президента, Госдумы и правительства. Попытаемся найти такие ресурсы для проверки", - сказал Кудрин.

Он отметил, что составлен строгий план проверок, но в случай поступления поручения, "тогда как-то будем маневрировать", передает ТАСС.

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