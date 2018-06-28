Во Франции сняли обвинения с российского сенатора Керимова

СЕГОДНЯ 17:33 2018-06-28T19:34:55+03:00

Член Совета Федерации находился под следствием во Франции с ноября прошлого года

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Во Франции сняли все обвинения, предъявленные российскому сенатору Сулейману Керимову. Об этом сообщил его адвокат Никита Сычев, не комментируя подробности произошедшего.

"Комментировать не буду. Паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернут", — сказал Сычев, передает РИА Новости.

Напомним, член Совета Федерации Сулейман Керимов находился под следствием во Франции с ноября прошлого года. Ему предъявляли обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при помощи покупки домов на Лазурном берегу по заниженной цене. Свою вину Керимов не признал.

Сенатора отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, но его свобода перемещений была ограничена. Так, он не должен был выезжать за границы департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.