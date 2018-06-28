Президент Финляндии намерен обсудить с Путиным и Трампом ситуацию на Балтике и в Арктике

СЕГОДНЯ 18:13 2018-06-28T18:13:28+03:00

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: REUTERS

Также Саули Ниинистё надеется, что на повестке встречи двух лидеров будут вопросы "контроля за вооружениями и разоружения"

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что намерен обсудить с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обстановку на Балтике и в Арктическом регионе.

Напомним, ранее в четверг, 28 июня, стало известно, что двусторонняя встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.

"В ходе собственных дискуссий с двумя президентами я планирую поднять вопросы озабоченности напряженной ситуацией на Балтике и (обсудить) наши цели в Арктике, в особенности общую борьбу с выбросами сажи", - передает канцелярия заявление Ниинистё.

Также финский лидер выразил надежду, что на повестке переговоров Путина и Трампа будут вопросы "контроля за вооружениями и разоружения".

"Даже маленькие шаги по разрядке напряженности были бы в интересах всех", - отметил Ниинистё, передает ТАСС.

Пресс-служба Кремля сообщила, что саммит президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - состоится 16 июля в столице Финляндии. Эти сведения подтвердил Белый дом.