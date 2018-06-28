Президент Финляндии намерен обсудить с Путиным и Трампом ситуацию на Балтике и в Арктике
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что намерен обсудить с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обстановку на Балтике и в Арктическом регионе.
Напомним, ранее в четверг, 28 июня, стало известно, что двусторонняя встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.
"В ходе собственных дискуссий с двумя президентами я планирую поднять вопросы озабоченности напряженной ситуацией на Балтике и (обсудить) наши цели в Арктике, в особенности общую борьбу с выбросами сажи", - передает канцелярия заявление Ниинистё.
Также финский лидер выразил надежду, что на повестке переговоров Путина и Трампа будут вопросы "контроля за вооружениями и разоружения".
"Даже маленькие шаги по разрядке напряженности были бы в интересах всех", - отметил Ниинистё, передает ТАСС.
Пресс-служба Кремля сообщила, что саммит президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - состоится 16 июля в столице Финляндии. Эти сведения подтвердил Белый дом.