2018-06-28T18:34:07+03:00
В мире

Apple и Samsung прекратили семилетний патентный спор

Самая продолжительная патентная битва в мире современных технологий, наконец, завершилась
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Корпорации во внесудебном порядке урегулировали продолжавшийся около семи лет патентный спор, касающийся дизайна смартфонов. Юристы технологических гигантов уведомили Калифорнийский суд о том, что «согласились отказаться от своих оставшихся требований и встречных требований в этом вопросе»,а это означает и невозможность подачи исков на тех же основаниях - сообщает Reuters.

Для технологических гигантов этот конфликт значил куда больше заработка или потери фигурировавших в многочисленных исках многомиллионных сумм - окончательная победа одного из них означала бы полный контроль мирового рынка мобильных устройств.

Разбирательство между двумя технологическими гигантами длилось с 2011 года. Тогда Apple обвинила Samsung в нарушении прав на интеллектуальную собственность - американская компания утверждала, что южнокорейский конкурент нарушила патент на дизайн ее смартфона iPhone. Позже суд в Калифорнии обязал Samsung выплатить около 400 миллиона долларов за использование разработок Apple в своих смартфонах. Samsung в свою очередь оспорил решение суда. В результате дело дошло до Верховного суда США. Тот увеличил сумму компенсации, подлежавшей выплате, до $539 млн, Apple рассчитывала получить более миллиарда долларов. За историю судебных встреч компании обменялись десятками встречных исков и подавали несколько апелляций.

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