2018-06-28T19:34:00+03:00
Экономика

На Московской бирже выросли акции "Полюса" на фоне новостей по делу Керимова

Ранее стало известно, что Франция сняла с основателя компании обвинения в незаконных сделках
Екатерина БОЛГОВА
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Сулейман Керимов. Фото: Станислав Красильников/ТАСССулейман Керимов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В четверг, 28 июня, на торгах Московской биржи выросли акции золотодобывающей компании "Полюс". Как свидетельствуют данные биржи, ценные бумаги подорожали на 6,1%, показав стоимость 4115 рублей за бумагу,

Положительную динамику акции продемонстрировали на фоне сообщений о том, что Франция сняла все обвинения с основателя "Полюса", члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Во Франции его обвиняли в обмывании средств и уклонения от уплаты налогов.

Российского сенатора задержали представители французской полиции в аэропорту Ниццы в ноябре прошлого года. Сулейману Керимову предъявили обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов". Суд Ниццы после слушания выпустил сенатора на свободу под залог в 5 млн евро и с ограничением свободы перемещений - он не должен был покидать границы департамента Приморские Альпы.

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