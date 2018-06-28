2018-06-28T22:43:01+03:00
В мире

Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства 51-го штата

Соответствующий документ был внесен в американский парламент представителем Пуэрто-Рико и 37 конгрессменами
Екатерина БОЛГОВА
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В конгресс внесли проект о принятии в США 51-го штатаВ конгресс внесли проект о принятии в США 51-го штатаФото: REUTERS
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В Конгресс США внесли законопроект о принятии в состав государства 51-го штата - острова Пуэрто-Рико. Как сообщается на сайте парламента, документ внесли представитель Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменов из Республиканской и Демократической партий.

"Сегодня исторический день. Я горда... быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", — сообщила Гонсалес-Колон на своей странице в Twitter.

С 1898 архипелаг Пуэрто-Рико признан территорией США, жители острова являются американскими гражданами, но не принимают участия в выборах главы государства и имеют одного представителя в нижней палате конгресса с ограниченным правом голоса.

В 2017 году в Пуэрто-Рико состоялся референдум, по итогам которого был определен новый политический статус и подтверждено вхождение в состав США в качестве 51-го штата.

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