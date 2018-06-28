2018-06-28T23:42:22+03:00
Экономика

Цены на бензин за прошедшую неделю не изменились

Ранее Росстат зафиксировал небольшое снижение цен на бензин и дизтопливо
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Цены на бензин в России с 19 по 25 июня не изменилисьЦены на бензин в России с 19 по 25 июня не изменилисьФото: Иван ВИСЛОВ
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За семь дней – с 19 по 25 июня включительно – цены на бензин в России не изменились, а в 23 центрах субъектов РФ даже немного снизились, сообщает Росстат.

По данным ведомства, как отмечается на его сайте, средняя розничная цена бензина составляет 43,42 рубля за литр. А дизельное топливо подорожало на две копейки и стоит в среднем 49,75 рубля за литр.

Как ранее писал сайт kp.ru, в период с 10 по 18 июня бензин подешевел на три – четыре копейки за литр, а средняя цена летних сортов дизельного топлива упала на одну копейку – до 44,64 рубля за литр.

Напомним, за первые пять месяцев этого года цены на бензин выросли на 5,5%, особенно сильно подорожание стало ощущаться в мае, когда стоимость топлива каждую неделю прибавляла по рублю. В связи с этим российское правительство решило с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизель на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Нефтяники обещали зафиксировать текущие оптовые цены на топливо.

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