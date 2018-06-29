2018-06-29T00:04:04+03:00
В мире

Премьер Польши: существует большая вероятность продления санкций ЕС против России

В Брюсселе проводится саммит Евросоюза
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийПремьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о большой вероятности продления санкций Евросоюза против России.

"Мы ведем двусторонние переговоры со странами, которые обычно не настроены на продление санкций", — сказал Моравецкий на пресс-конференции в ходе саммита ЕС в Брюсселе.

Он выразил надежду, что сторонникам антироссийских санкций удастся убедить противников ограничительных мер.

"Думаю, что у нас получится их убедить в необходимости нового продления. Большая вероятность, что саммит решит продлить эти санкции", — добавил польский премьер, передает ТАСС.

Напомним, Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России летом 2014 года на фоне событий на востоке Украины. Позже санкции неоднократно продлевались. В настоящее время ограничительные меры действуют до 31 июля 2018 года.

РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений. Москва приняла ответные меры, в стране был взят курс на импортозамещение.

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