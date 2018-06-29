2018-06-29T00:51:22+03:00
Политика

Трамп «с нетерпением» ожидает встречи с Путиным

Президент США заявил журналистам в Белом доме, что «было бы замечательно», если Вашингтон «сможет поладить» с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп признался журналистам в Белом доме, что «с нетерпением» ожидает встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки. Кроме того, американский лидер заявил, что «было бы замечательно», если Соединенные Штаты смогут «поладить» с Москвой. И вообще, все страны «должны начать ладить».

«Мы с нетерпением ждем этого (встречи). Если бы мы все смогли поладить, было бы замечательно. Миру нужно начать ладить», - приводит слова Трампа на своей странице в Twitter корреспондент телеканала ABC Меридит Макгроу.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что встреча президентов России и США состоится 16 июля в столице Финляндии. Как ожидается, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ряд мировых проблем, связанных с ситуацией в Сирии и на востоке Украины, а после переговоров стороны подпишут совместный итоговый документ.

Ранее стало известно, что запланированный саммит на высшем уровне очень беспокоит некоторые страны. Например, в Великобритании заявили, что договоренности российского и американского лидера могут подорвать позиции НАТО и привести к отмене некоторых совместных военных учений.

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