Госдеп США заявил о еще одном дипломате, пострадавшем от «акустических атак» на Кубе

СЕГОДНЯ 01:27 2018-06-29T01:27:29+03:00

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Число «жертв» таинственных «акустических атак» на Кубе возросло до 26 человек: от загадочных шумов, как выяснилось 28 июня, пострадал еще один сотрудник посольства Соединенных Штатов на Острове Свободы. Об этом в четверг заявила журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт.

По её словам, ранее было известно о 25 пострадавших американцах, а «после всестороннего медицинского обследования» похожие симптомы выявились еще у одного американского дипломата, работавшего в Гаване.

Это заявление на своей странице в Twitter прокомментировал директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио, назвав его политически мотивированным. Он добавил, что «госдепартамент даже не пытается скрыть политический характер заявлений о своих якобы пострадавших сотрудниках».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году стало известно, что госдепартамент США выслал из страны двух сотрудников посольства Гаваны в Вашингтоне из-за «нескольких инцидентов» с американцами на Кубе, «вызвавших физические последствия». «Пострадавшие» жалуются на странные звуки, из-за которых у них «Пострадавшие» жалуются на странные звуки, из-за которых у них наблюдаются симптомы, схожие с последствиями «сотрясения мозга или незначительной черепно-мозговой травмы»: тошнота, головные боли и головокружения, потеря слуха.

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