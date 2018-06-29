2018-06-29T03:39:30+03:00
В мире

Полиция Капитолия задержала в офисах сената США 575 протестующих

На Капитолийском холме в Вашингтоне собрались сотни людей, выступающих против миграционной политики Трампа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Капитолия задержала 575 участников акции протеста против политики президента СШАПолиция Капитолия задержала 575 участников акции протеста против политики президента СШАФото: REUTERS
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В четверг, 28 июня, полиция Капитолия задержала в офисах зданий, входящих в комплекс Сената Конгресса США, несколько сотен протестующих – 575 человек. В Вашингтоне проходила акция протеста против миграционной политики президента Дональда Трампа и разделения семей нелегалов, передает агентство Reuters.

Как говорится в заявлении ведомства, отвечающего за охрану и безопасность на Капитолийском холме, стражи порядка «отреагировали на сообщения о демонстрациях в помещениях административных зданий Сената Конгресса». Прибыв на место, они призвали митингующих «прекратить незаконную протестную деятельность» и задерживали тех, кто отказывался повиноваться.

Сотни активистов протестовали против политики президента США Дональда Трампа по разделению семей нелегальных мигрантов Фото: REUTERS

Сотни активистов протестовали против политики президента США Дональда Трампа по разделению семей нелегальных мигрантовФото: REUTERS

Фото: REUTERS

«В общей сложности было совершено 575 задержаний», - уточняется в сообщении. Впрочем, через некоторое время всех активистов отпустили.

Ранее сайт kp.ru писал, что с апреля в США реализуется политика «нулевой терпимости» к нелегалам, в результате американские власти разлучили с родителями не менее 2,3 тысячи детей: они содержались отдельно в лагерях для мигрантов.

Однако несколько дней назад Трамп подписал указ, запрещающий разлучать семьи переселенцев, обязав министров внутренней безопасности и обороны помочь подобрать места для размещения пойманных нелегалов вместе с их детьми.

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Для нелегалов готовят палаточные лагеря на заброшенных военных базах (подробности).

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