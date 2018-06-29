2018-06-29T04:25:32+03:00
В мире

Россия посоветовала США «вообще не появляться» на конференции ООН по борьбе с терроризмом

Так в российском постпредстве прокомментировали заявление Хейли о том, что американская делегация понизит уровень своего участия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась с критикой на Контртеррористическое управление ОрганизацииПостпред США при ООН Никки Хейли обрушилась с критикой на Контртеррористическое управление ОрганизацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители Соединенных Штатов могут «вообще не появляться» на открывшейся в Организации Объединенных Наций 28 июня первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом, если США не собираются бороться с террором вместе с другими странами. Так в постпредстве России при ООН прокомментировали заявление американского постпреда Никки Хейли о том, что Штаты могут понизить «уровень своего представительства» в этом антитеррористическом форуме.

«Американская делегация пригрозила понизить уровень своего участия в Конференции. Представители США могут на ней вообще не появляться, если они не настроены бороться с террором сообща. Хотя это им нужно не меньше, чем другим членам международного сообщества», - цитирует Интерфакс заявление пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского.

Накануне Никки Хейли раскритиковала Контртеррористическое управление ООН. По её словам, управление якобы приняло «беспрецедентное и несостоятельное» решение запретить представителям гражданских организаций участвовать в «некоторых важных встречах конференции», причем, как утверждала американка, решение было принято «под давлением» нескольких стран, в том числе – России, Сирии, Ирана, Кубы и Венесуэлы. Она назвала эти государства «бесчестными», «не заслуживающими доверия в борьбе с терроризмом».

В российском постпредстве выразили «разочарование и возмущение» заявлением Хейли, подчеркнув, что именно Россия, Сирия и Иран стоят на переднем краю борьбы с террористами.

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