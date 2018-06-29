2018-06-29T06:02:15+03:00
Политика

Трамп рассчитывает на встрече с Путиным договориться о «сделке» по Сирии

Президент США хочет с помощью России как можно скорее вывести из САР американские войска
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп признался журналистам в Белом доме, что «с нетерпением» ожидает встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в ХельсинкиПрезидент США Дональд Трамп признался журналистам в Белом доме, что «с нетерпением» ожидает встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в ХельсинкиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп надеется во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заключить с ним «сделку» по Сирии и тем самым ускорить вывод американских войск из САР, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные, но осведомленные источники в дипломатических кругах.

По данным собеседников издания, глава Белого дома хочет предложить такой план: если Россия закроет доступ Ирану к остающимся под контролем повстанцев юго-западным районам Сирии вдоль иорданской границы, военные Соединенных Штатов передадут эти территории правительственной сирийской армии.

Кроме того, Трамп хочет, чтобы наша страна создала на юго-западе САР зону деэскалации, не позволив проникнуть туда проиранским силам. Источники телеканала подчеркивают, что ключевая часть плана президента США – вытеснение Ирана из Сирии, а его главная цель – вывод оттуда американских войск.

Как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что «с нетерпением ожидает» встречи с Путиным в Хельсинки и очень надеется на то, что Вашингтон «сможет поладить» с Москвой. Напомним, встреча президентов России и США в столице Финляндии состоится 16 июля.

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