2018-06-29T06:59:27+03:00
Москва

Погода в Москве на 29 июня 2018 года: пятница станет самым жарким днем недели

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 29 июня 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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Пятница, 29 июня, в Москве станет самым жарким днем неделиПятница, 29 июня, в Москве станет самым жарким днем неделиФото: Иван ВИСЛОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 29 июня 2018 года. Как обещают специалисты, пятница в столице станет самым жарким днем недели и завершит период солнечной и сухой погоды. Так, воздух в городе прогреется до +28…+30 градусов. При этом ожидается переменная облачность без осадков. Ветер же будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на субботу, 30 июня, столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в мегаполисе также обойдется без дождей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, погода в нынешнем июне была весьма переменчива. Так, еще в конце мая в Москве резко похолодало, а пик этого похолодания пришелся как раз на первый день календарного лета. Температура воздуха 1 июня на пять - шесть градусов отставала от нормы.

А во второй половине месяца в столице стало по-настоящему жарко: температура уже не отставала, а зашкаливала за климатические нормы на пять - восемь градусов. Причем некоторые горожане начали спасаться от зноя в Москва-реке, купаясь в запрещенных местах.

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