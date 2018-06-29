2018-06-29T07:45:29+03:00
Политика

«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»

Украинское предприятие намерено продолжать добиваться взыскания $2,56 млрд с российской компании
Дарья ИВАШКИНА
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«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 28 июня, «Нафтогаз Украины» прокомментировал решение шведского суда о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с российским «Газпромом» касательно контракта на транзит газа через территорию незалежной. Так, главный коммерческий директор украинского предприятия Юрий Витренко заявил о намерении продолжать добиваться взыскания 2,56 миллиарда долларов с энергетической компании из РФ.

По словам Витренко, в Киеве надеются на пересмотр вынесенного решения. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время «Нафтогаз» планирует подать в суд допобращение - свои контраргументы по спору с «Газпромом».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, суд Швеции оставил жалобу «Нафтогаза» по приостановке решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома» без удовлетворения, признав доводы украинской компании несостоятельными.

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