Нападающего «Спартака» арестовали за избиение жены

СЕГОДНЯ 08:02 2018-06-29T08:02:24+03:00

Речь идет о Квинси Промесе, который в августе 2014 года подписал четырехлетний контракт с российским футбольным клубом

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В пятницу, 29 июня, стало известно о задержании нападающего московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промеса в Испании. Как выяснилось, спортсмена арестовали за избиение жены. Однако женщина стала только одной из жертв своего агрессивного супруга: также пострадали несколько свидетелей инцидента, пытавшиеся успокоить Промеса.

По данным СМИ, все случилось на Ибице, где голландский легионер «красно-белых» отдыхал вместо со своей супругой и бывшим полузащитником сборной Нидерландов Весли Снайдером. Между тем последний в инциденте не участвовал, пишет издание Voetbal Primeur.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Квинси Промес был признан игроком года 2017 в России по версии еженедельника «Футбол». Как отмечалось, тогда издание опросило 279 журналистов СМИ и представителей спортивных пресс-служб.