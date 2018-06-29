Аэропорт Бали закрылся из-за активизации вулкана Агунг

СЕГОДНЯ 08:18 2018-06-29T08:18:52+03:00

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В пятницу, 29 июня, появилась информация о том, что международный аэропорт Нгурах-Рай, расположенный на индонезийском острове Бали, был временно закрыт из-за активности вулкана Агунг.

По некоторым данным, над вершиной исполина, который начал извергаться в минувший четверг, 28 июня, поднялся столп пепла и дыма высотой 2,5 километра. При этом специалисты рассчитали, что вулканический пепел будет в окрестностях воздушной гавани уже в пятницу утром. В связи с этим индонезийские власти и приняли решение о приостановке работы воздушной гавани.

В общей сложности было отменено 450 рейсов, что затронуло более 75 тысяч человек, передает Associated Press.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Агунг стал проявлять активность еще в ноябре прошлого года. В связи с этим тогда также на некоторое время закрывали аэропорт Нгурах-Рай, из-за чего вылететь на родину не могли несколько тысяч туристов.